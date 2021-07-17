شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب القيد أمام الأندية للموسم الجديد 27 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، فتح باب القيد أمام الأندية يوم 27 أغسطس المقبل وهو اليوم التالى لانتهاء الدورى الممتاز هذا الموسم وفقا للجدول الذى تم اعلانه مؤخرا من الجبلاية، نظرا لضيق الوقت حيث ينطلق الموسم المقبل فى شهر سبتمبر.

ومن المقرر أن تستمر نفس شروط القيد للموسم الجديد كما هى هذا الموسم بخصوص اللاعبين الأجانب حيث سيتم السماح لكل ناد بقيد 5 أجانب فى قائمته مع الغاء قرار اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا كلاعب محلى.