ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

تتجه الأنظار صوب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، حيث تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2021، بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.



المباراة المرتقبة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبحث الأهلي عن الفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه ليعزز رقمه القياسي في البطولة، بينما يتطلع كايزر تشيفز لاعتلاء منصة التتويج به لأول مرة.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بنسبة كبيرة، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة المصيرية الأهم للفريق هذا الموسم.

وعلى الأرجح سيضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

وربما يجري موسيماني تعديلا وحيدا بالإبقاء على أحد الثنائي طاهر محمد أو حسين الشحات على دكة البدلاء، مقابل الدفع بالدولي المالي آليو ديانج في التشكيلة الأساسية بجوار حمدي فتحي وعمرو السولية.