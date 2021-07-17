شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وكايزر تشيفز اليوم السبت 17 / 7 / 2021 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب ، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية ..

الفرق المصرية تتفوق على كايزر تشيفز

لعب كايزر تشيفز 5 مباريات سابقة أمام الفرق المصرية بينها مواجهة نهائية وحيدة في كأس السوبر 2002 أمام الأهلي، وفاز مرة واحدة فقط خلال تلك المباريات وتعادل مرتين مقابل الخسارة في مباراتين حيث سجل 4 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات.

بطل جنوب أفريقيا بدأ مواجهاته أمام الفرق المصرية بفوزه الوحيد أمام الزمالك في الدور الثاني من دوري الأبطال عام 1993 بنتيجة 2-1، قبل الإقصاء فى الإياب بخسارته 0-1 ، ثم تجاوز الإسماعيلي في ربع نهائي كأس الكؤوس عام 2001 بالتعادل 0-0 و1-1.

وتعتبر المواجهة الأخيرة فى عام 2002، فى نهائى كأس السوبر الإفريقي عندما توج الأهلى بطلا للمرة الأولي في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي 4-1، في مباراة أحرز فيها عصام الحضري هدفه الشهير.

التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 26 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلي فى 12 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة ثمانية مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات. التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «تسعة مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة». على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 35 مرة، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة. كشف حساب الاهلى فى نهائيات المباراة الواحدة خاض الأهلى 10 مباريات نهائية على الصعيد الافريقى بنظام المباراة الواحدة بواقع 9 مباريات فى كأس السوبر الأفريقى وواحدة بنهائى دوري الأبطال الأفريقى أمام الزمالك. ونجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز فى ثمانية مباريات من 10 نهائيات أفريقية ليتوج بطلا للسوبر الافريقى أعوام (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021) ولقب واحد في دوري أبطال إفريقيا (2020)، مع تعرضه للخسارة في مباراة السوبر الإفريقي عامي 1994 و2015. موسيمانى يتفوق على كايزر تشيفز موسيمانى يتفوق على كايزر تشيفز وسبق لموسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى مواجهة كايزر تشيفز قبل النهائى الأفريقى فى 18 مباراة بمختلف البطولات إبان قيادته لفريقا سوبر سبورت يونايتد وصن دوانز الجنوب أفريقي، وإجمالا حقق موسيمانى سبعة انتصارات وستة تعادلات وتلقى خمس هزائم فى 16 مباراة تولى تدريب صن دوانز أمام كايزر تشيفز، ومباراتين قاد فيهما سوبر سبورت يونايتد أمام كايزر تشيفز. وحقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي. الاهلى فى النهائى للمرة الرابعة فى أخر 5 سنوات ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018). الاهلى فى النهائى للمرة الرابعة فى أخر 5 سنوات كشف حساب الاهلى فى نهائيات المباراة الواحدة

الاهلى يتفوق على أندية جنوب افريقيا