شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتمسك ببقاء فارس طارق ويتحفظ على المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل ببقاء فارس طارق لاعب الفريق الفيومي والمعار من الأهلي في الموسم المقبل، حيث تنوي إدارة المقاصة التفاوض مع الأهلي من أجل تجديد إعارته في الموسم المقبل.

ويتحفظ الجهاز الفني للمقاصة على بقاء باقي لاعبيه المعارين وهم إبراهيم أبو اليزيد ومحمد مخلوف من الإسماعيلي وأحمد أمين أوفا المعار من سيراميكا، حيث لا يحتاج الفريق الفيومي لجهودهم في الموسم المقبل.

واتفق الجهاز الفني للمقاصة على خوض مباراتين وديتين ضد غزل المحلة يوم 27 يوليو الجاري ويوم 30 من الشهر نفسه ضد طلائع الجيش، ضمن تحضيرات الفريق الفيومي لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة المقاصة أمام المحلة على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، بينما تقام مباراة طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضية العسكري.