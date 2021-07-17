شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، بعد عودته اليوم، إلى القاهرة قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، الجمعة، على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات امس من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الحصول على راحة طويلة في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

من ناحية أخرى، قررت إدارة الزمالك، إبرام عقدا للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، خلال الفترة المقبلة، حال استمراره فى رئاسة الجهاز الطبى بالموسم الجديد، حيث أخطر حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، رئيس الجهاز الطبى للفريق، إن النادى يرغب فى استمراره بالموسم الجديد مع توفير كافة متطلباته فى المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تحسم لجنة الزمالك، ملف الجهاز الطبى للفريق خلال المرحلة القادمة مع إبرام عقدا للدكتور محمد أسامة بعدما كشف فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إنه يعمل فى الزمالك بدون عقد حتى الآن إلا إنه طلب أن يحدث ذلك الأمر خلال المرحلة المقبلة وهو ما ستقوم إدارة الزمالك بتنفيذه حال استمراره فى رئاسة الجهاز الطبى للفريق وتراجعه عن قبول العرض الخارجى.