الميركاتو الصيفي 2021 | المغربي عز الدين أوناهي إلى أحد أندية الدوري الفرنسي

انضم المغربي عز الدين أوناهي بشكلٍ رسمي إلى صفوف فريق الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، أنجيه، في صفقة انتقال دائمة، في الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب العديد من التقارير الصحفية الفرنسية، فإن أنجيه حصل على توقيع عز الدين أوناهي مجانًا، بعدما انتهى عقده مع فريق، أفرانش، الذي ينشط في الدوري الفرنسي الدرجة الثالثة.

ويعتبر أوناهي ثالث لاعب مغربي ينضم إلى صفوف فريق أنجيه، حيث يتواجد كل من، المهاجم رشيد عليوي من موسم 2019، وسفيان بوفال المنضم إلى صفوف الفريق المشهور بالأبيض والأسود في الميركاتو الصيفي 2020.

ويأمل النادي الفرنسي في الاستفادة من امكانات الثلاثي المغربي بالموسم الجديد، خاصة أوناهي الذي سيمتد تعاقده مع الفريق لمدة 4 مواسم، أي حتى عام 2025.

وولد عز الدين أوناهي في الدار البيضاء يوم 19 أبريل 2000، وهو خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وقد انضم في بداية مشواره الإحترافي لفريق الشبان في نادي ستراسبورج الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2018.

وشارك أوناهي في 35 مباراة مع الفريق الثاني لنادي ستراسبورج من الفترة 2018 وحتى 2020، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في أكثر من مناسبة، ولكنه لم يحظ بفرصة المشاركة ولو لدقيقة واحدة.

وانضم صاحب الـ21 عامًا إلى صفوف أفرانش في الميركاتو الصيفي 2020 بعد انتهاء عقده مع ستراسبورج، وتألق أوناهي معهم، حيث خاض 27 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، لينضم أخيرًا إلى أنجيه.

وينتظر فريق أنجيه منافسة شرسة خلال الموسم الجديد، من أجل البقاء ضمن الكبار في الدوري الفرنسي، بعدما ظل للجولة الأخيرة من الموسم المنصرف مهددًا بالهبوط.