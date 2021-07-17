شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلجأ شوقى غريب للتكتل الدفاعى فى طوكيو بعد استدعاء حجازى والونش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التى يفتتحها الفراعنة يوم الخميس المقبل بمواجهة اسبانيا فى التاسعة والنصف صباحا على ستاد سابورو دومى.

وأثارت اختيارات شوقى غريب للاعبين ، قبل السفر العديد من التساؤلات وعلى رأسها تساؤلا حول الاستعانة باثنين من المدافعين هما أحمد حجازى ومحمود الونش فى القائمة بجانب محمد الشناوى، وهل يعنى ذلك أن المنتخب الأولمبى سيلجأ للتكتل الدفاعى فى مباريات الأولمبياد خاصة وأنه يقع فى مجموعة صعبة تضم اسبانيا والأرجنتين واستراليا.

مصدر بالمنتخب الأولمبى قال إن شوقى غريب لا يفكر فى اللجوء للدفاع فقط فى مباريات طوكيو لكنه فى نفس الوقت سيكون هناك توازن بين الدفاع والهجوم فى ظل قوة المنافسين ورغبة الجهاز الفنى فى تحقيق نتائج ايجابية تقود الفراعنة للتأهل للأدوار التالية.

تابع أن المنتخب الأولمبى يضم وفرة من اللاعبين فى المراكز المتقدمة وتحديدا فى النواحى الهجومية وعلى الأطراف، وهو ما لا يتوافر فى النواحى الدفاعية لذا تم استدعاء الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش، مضيفا أن طريقة اللعب لن تتغير ولن يكتفى الفراعنة بالدفاع فقط واللعب على الهجمات المرتدة فى مباريات طوكيو.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الأولمبياد بمواجهة اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 يوليو ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة استراليا يوم 28 .