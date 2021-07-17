شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يطير الى طوكيو اليوم للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم بعثة منتخب التايكوندو إلى اليابان للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل ،

وتضم قائمة لاعبى المنتخب فى البطولة كل من هداية ملاك و سيف عيسى و نور حسين و عبد الرحمن وائل بالإضافة إلى ثنائي الباراتايكوندو

ويرافق البعثة المدير الفنى اوسكار بالإضافة إلي عمرو سليم رئيس الاتحاد والمدربين اسامة السيد و محمد مجدى

واختارت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، رئيسا للبعثة الإعلامية المرافقة للبعثة المصرية فى الدورة الأولمبية بطوكيو 2021.