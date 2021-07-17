شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يطير الى طوكيو اليوم للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم بعثة منتخب التايكوندو إلى اليابان للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل ،
وتضم قائمة لاعبى المنتخب فى البطولة كل من هداية ملاك و سيف عيسى و نور حسين و عبد الرحمن وائل بالإضافة إلى ثنائي الباراتايكوندو
ويرافق البعثة المدير الفنى اوسكار بالإضافة إلي عمرو سليم رئيس الاتحاد والمدربين اسامة السيد و محمد مجدى
واختارت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، رئيسا للبعثة الإعلامية المرافقة للبعثة المصرية فى الدورة الأولمبية بطوكيو 2021.
تطمح هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطنى للتايكوندو فى حمل علم مصر فى افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة بعد دخولها ترشيحات اللجنة الأولمبية المصرى لاختيارها فى أن تمثل البعثة المصرية فى حمل العلم ،و تعد هداية ملاك من أبرز الرياضيات التى وضعتها اللجنة الأولمبية فى الصورة من أجل حمل العلم ، خاصة إنها الواحدة فى النسخة المقبلة التى تحمل ميدالية أولمبية.
هداية ملاك أول لاعب عربية وأفريقية تتأهل إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.