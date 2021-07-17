قبل ساعات من المباراة.. كواليس مران الأهلي الأخير بالمغرب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - على ملعب محمد الخامس في المغرب، ستقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تجمع الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، وسط حالة من الترقب والقلق، يعيشها الجمهور الإفريقي قبل النهائي المنتظر.



ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب اأفريقي في نهائي دوري أبطال اأفريقيا، والمقرر لها التاسعة من مساء اليوم السبت باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة ضمن استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.



وخاض الأهلي المران الأخير بالمغرب مساء أمس الجمعة على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة الغد.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية، كما شهد المران حالة من الحماس والتركيز على وجوه كل اللاعبين قبل خوض النهائي الأفريقي، من أجل المنافسة على حصد اللقب الأفريقي والتتويج بالنجمة العاشرة.



ويدخل الأهلي هذا اللقاء باحثا عن لقبه العاشر، والثاني على التوالي، كما عزز النادي القاهري صدارته لقائمة أكثر أندية القارة السمراء وصولًا إلى نهائي "أبطال إفريقيا"، وبفارق أربع نهائيات عن الوصيف، نادي الترجي التونسي، حيث سيكون ذلك النهائي رقم 14 الذي يلعبه النادي القاهري.

بينما يعد هذا النهائي الأول للفريق الجنوب الإفريقي بالبطولة الإفريقية، ويبحث كايزر تشيفز عن لقبه القاري الثاني، بعدما نجح في تحقيق لقبه الأول عام 2001، عندما فاز على انتر كلوب الأنغولي في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية