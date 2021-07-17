شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يعلق على عروض لاعبي سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، على العروض المتداولة للاعبي الفريق بعد تألق عدد من النجوم على رأسهم شادي حسين وصالح جمعة ومحمد إبراهيم.

وقال ضياء السيد إن إدارة سيراميكا لم تتلق أى عرض رسمي من أى ناد داخل أو خارج مصر حتى الآن، موضحا أن لاعبى الفريق في كامل تركيزهم في المباريات المتبقية للفريق بالدوري.

وأوضح السيد أن سيراميكا هو ناد استثمارى ولن يرفض أي عرض لاعب في الفريق مادم العرض يلبي طموحات النادي واللاعب معا، مؤكدا أن عقود اللاعبين سارية، ولا يوجد لاعبون تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي سيكون أى تفاوض مع أي لاعب من خلال إدارة النادي.

ووضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، تدعيم المراكز الدفاعية على رأس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد، بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم، وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.