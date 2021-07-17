شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخطط لتأمين إسلام طارق من إغراءات العروض بتمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي الجونة خطة تأمين إسلام طارق حارس الفريق الساحلي بتمديد عقده بعدما تلقى اللاعب عروضا مغرية في الفترة الأخيرة، ويحق له الرحيل مجانا والتوقيع لأى ناد آخر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عقد إسلام طارق مع الجونة ينتهى فى صيف 2022، حيث أتم انتقاله من نادى طنطا فى يناير 2020 لمدة موسمين ونصف، ونجح الحارس فى تقديم مستويات كبيرة مع الجونة.

ورفض مسئولو نادى الجونة رحيل إسلام طارق حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعدما تلقى عروضا من بعض أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للجونة أن إسلام طارق من العناصر الأساسية للفريق ولا سبيل للتخلى عنه، خاصة فى ظل تراجع مستوى معظم حراس الدورى وتمسك الأندية بالحراس المميزين ما يعنى صعوبة وجود البديل المناسب فى فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح المصدر أن إسلام طارق مستمر مع الجونة فى الفترة المقبلة فى ظل قناعة رضا شحاتة المدير الفنى للفريق الساحلى بإمكانيات اللاعب، موضحا أن بعض الأخطاء والهفوات التى ارتكبها وكان أخرها أمام الإنتاج الحربى لم تزعزع ثقة الجهاز الفنى فى الحارس.