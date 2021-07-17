شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وكايزر تشيفز اليوم السبت 17 / 7 / 2021 بنهائى دوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً مع اليوم السبت حينما يواجه نظيره كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال الافريقى المقرر إقامته بالمغرب ، ويبحث المارد عن التتويج بلقبه العاشر لتسجيل إنجاز تاريخى لاينسى للقلعة الحمراء، وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى بنظام المباراة الواحدة للموسم الثانى على التوالى بعد نهائى القرن الشهير الذى جمع الأهلى والزمالك وانتهى بتتويج المارد الأحمر بطلا للقارة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الاهلى وكايزر تشيفز بنهائى دوري الابطال

تقام مباراة الاهلى وكايزر تشيفز فى التاسعة مساء اليوم السبت _ بتوقيت القاهرة_ وترجح المؤشرات الفنية على الورق كفة المارد الأحمر قبل اللقاء المرتقب، كما تدعمه القيمة التسويقية أيضاً، حيث تغلب الأهلى بشكل واضح على بطل جنوب أفريقيا.

الاهلى يهزم كايزر تشيفز فى القيمة السوقية

وفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تصل القيمة التسويقية للنادى الأهلى إلى 27 مليوناً و750 ألف يورو، ما يعادل 516 مليوناً و440 ألف جنيه مصرى، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق كايزر تشيفز 11 مليوناً و930 ألف يورو، ما يعادل 222 مليون جنيه مصرى.

ويعتبر محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي هو أغلى لاعب فى المباراة النهائية، خاصة أن قيمته التسويقية تقدر بـ 2 مليون و500 ألف يورو، متفوقاً على زملائه بالقلعة الحمراء، وعلى أغلى لاعبى كايزر تشيفز.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الاهلى منافس من جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى ، ففى نسخة 2001 التقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب. وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.

الصدام الثالث بين الاهلى وأندية جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى