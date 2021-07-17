شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات الطائرة أمام تركيا فى تحديد المراكز ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت ، منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره التركى فى إطار تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر ببطولة العالم التى تقام ببلجيكا و هولندا .

وتوجه منتخب مصر أمس من بلجيكا إلى هولندا إستعدادا لمواجهة تركيا فى إستكمال مشوار تحديد المراكز . خسر منتخب شابات الكرة الطائرة، من نظيره البيلاروسي فى تمهيدى تحديد المراكز بنتيجة 3/0 الأربعاء الماضى ، فى ثان مواجهات تحديد المراكز .

ونجح منتخب شابات الطائرة فى الفوز الثلاثاء على نظيره البلجيكى صاحب الأرض بنتيجة 3/2 فى أولى لقاءاته بتحديد المراكز.

احتل منتخب شابات الكرة الطائرة المركز الأخير فى الدور الأول، حيث تلقى أمس هزيمة من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول.

وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته الجمعة قبل الماضية قبل أن يخسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 3/2 السبت. وتضم قائمة المنتخب كلا من: 1- مى محمود فؤاد 2- آية النادى 3- فريدة الحناوى 4- مريم ثابت 5- لوجين ياسر 6- آيات ياسين 7- نور إيهاب 8- ندى مرجان 9- سلمى يوسف 10- سابين حسن 11- ملك البحيرى 12- فرح العايدى.