شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا الخليج 365 تتجول فى ملعب مركب محمد الخامس قبل لقاء الأهلى وكايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى نظيره كايزر تشيفز اليوم السبت فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة الأفريقية، وتجولت كاميرا الخليج 365 داخل ملعب مركب محمد الخامس المقرر أن يستضيف المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الأهلى منافسا من جنوب أفريقيا فى النهائى الأفريقى، ففى نسخة 2001 التقى الأهلى فريق صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3 - صفر ليتوج باللقب.