شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يدرس إقامة معسكر مغلق قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة في إقامة معسكر مغلق قبل مواجهة الأهلى بأسبوع واحد، وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويدرس عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق الدجلاوي الدخول في معسكر مغلق من يوم 25 يوليو الجاري، وحتى مباراة الأهلى المقرر لها الثاني من أغسطس المقبل، كأحد الخيارات المطروحة استعدادا لمواجهة المارد الأحمر.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض أربعة مباريات ودية في فترة التوقف كان أولها الأربعاء الماضى أمام طلائع الجيش وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بهجف لكل فريق، وثان الوديات ستكون أمام أسوان الأحد المقبل ثم مواجهة الجونى يوم 24 يوليو الجاري ومباراة أخرى يوم 25 من هذا الشهر لم يتحدد طرفها الآخر حتى الآن.