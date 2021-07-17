شوقي غريب: مجموعتنا صعبة.. وأتمنى تكرار تجربة 2001 في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح شوقي غريب المدير الفني المصري للمنتخب الأوليمبي، حول موقف منتخب "الفراعنة" من المنافسة في المجموعة الثالثة، إلى جانب طموحه خلال منافسات الأولمبياد والتي تقام بطوكيو.

تصريحات شوقي غريب جاءت عبر الموقع الرسمي للفيفا، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع كل من منتخبات :(إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا).

- مجموعة صعبة:

شوقي غريب تحدث في البداية عن وضع مصر في المجموعة الثالثة، قائلاً :"مجموعتنا صعبة، المجموعة لا تشمل فريقي فقط باعتبارنا أبطال أفريقيا، لكن يتواجد أبطال أمريكا الجنوبية المنتخب الأرجنتيني وأبطال أوروبا المنتخب الإسباني وأستراليا ثالث المتأهلين من قارة أسيا".

وأضاف :"علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الفرق سوف تتغير خاصة بعد تأجيل موعد البطولة لمدة عام، ستكون المهمة صعبة على الفرق الأربعة حيث يوجد فارق قليل بين منتخبات المجموعة، ومن هنا تأتي صعوبة المجموعة".

- غياب صلاح:

المنتخب المصري حاول الاستفادة من خدمات النجم المصري محمد صلاح لكي يظهر في أولمبياد طوكيو إلا أن إدارة ليفربول رفضت طلب اتحاد الكرة.

وعن هذا رد غريب :"في البداية تم اختيار محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد حجازي، لكن بعد انسحاب صلاح بسبب رفض ناديه ليفربول الطلب، تم التواصل مع محمود حمدي (الونش)".

وأضاف :"سيكون لدينا لاعبون ذو خبرة في الدفاع سواء مَن شاركوا في بطولة كأس الأمم الأفريقية أو في كأس العالم، لذلك نأمل أن يصنع الثلاثي الفارق من حيث الخبرة والأداء".

- طموح شوقي غريب:

مع منتخب مصر للشباب قاد شوقي غريب الفراعنة الصغار للحصول على الميدالية البرونزية في مونديال 2001.

وعن هذا قال شوقي غريب :"في طوكيو، آمل أن أعيد نفس هذه المشاعر مرة أخرى بعد تجربة 2001، سيكون من الرائع تكرار نفس هذا الأمر بعد 20 عامًا".

شوقي غريب تحدث أيضًا عن تواجده مع المنتخب المصري الأول رفقة حسن شحاتة، قائلاً :"مع حسن شحاتة كنّا مثل العائلة الواحدة، كنّا نعرف ما كنا نفعله وساهمنا في ظهور العديد من اللاعبين".

وأضاف :"لقد تعلمت الكثير من حسن شحاتة، لقد حققنا شيئًا غير مسبوقًا بفوزنا بثلاث كؤوس أفريقية متتالية دون هزيمة واحدة في المرحلة الأخيرة من تلك البطولات الثلاث".

وأنهى :"أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا على أي فريق تكرار ذلك، سر هذا النجاح هو العمل المستمر واعتماد سياسة طويلة المدى ".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأوليمبي سيواجه نظيره الإسباني صباح الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم مواجهة المنتخب الأرجنتيني في الجولة الثانية، وأخيرًا مواجهة منتخب أستراليا.