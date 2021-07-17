"الجماهير تضخم الموضوع".. السعيد يتحدث عن أسباب تراجع نتائج بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، عن أسباب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي على الرغم من الصفقات القوية التي أبرمتها الإدارة.

السعيد قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الجمعة :"هذا يحدث في مستوى العالم والأندية الكبيرة، نادي بيراميدز نادي جديد ونحصل على الثقة ونريد أن ننهي الموسم بشكل أفضل".

وتابع :"يوجد ضغط، من الممكن أن يكون هذا الموسم ليس الأفضل، لكن الجماهير تضخم الموضوع".

وعن أداء فريقه أمام المقاولون العرب، رد السعيد :"بدأنا نتأقلم مع الطريقة الجديدة التي يلعب بها تاكيس، تاكيس تولى بيراميدز في وقت ضيق، لكنه يعطي الثقة لجميع اللاعبين".

وأنهى :"عانينا بعض الشيء أمام المقاولون في الشوط الثاني بسبب الرطوبة، لكن سيطرنا على الكرة".

وكان عبد الله السعيد وصل إلى هدفه الـ112 بعدما سجل في شباك المقاولون العرب في لقاء حسمه بيراميدز لصالحه بنتيجة (2-0)، ضمن الأسبوع المؤجل من الـ24 بمسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة من خلال خوض 26 مباراة.