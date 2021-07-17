بيراميدز يحقق فوزه الأول مع تاكيس بثنائية في مرمى المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق بيراميدز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته اليوم الجمعة أمام نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات دوري WE.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 22 من ركلة جزاء سددها لاعبه عبدالله السعيد بنجاح في مرمى المقاولون قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة 29.

ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 40 ليقفز من المركز الثامن إلى السادس بينما توقف رصيد المقاولون عند النقطة 29 في المركز 14.

ويُعد فوز بيراميدز اليوم هو الأول تحت قيادة مدربه اليوناني تاكيس الذي تعادل في أول ثلاث مباريات له مع الفريق أمام الأهلي، إنبي والإنتاج الحربي قبل أن يفوز اليوم.