ريال مدريد يبيع ابن عم ماريو هيرموسو لأحد أندية الدوري البرتغالي

قررت إدارة ريال مدريد التوقف عن إعارة قلب الدفاع الاسباني الشاب، خوسيه هيرناندو مانو، ابن عم نجم دفاع أتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو، وبيعه بشكل نهائي إلى نادي تونديلا البرتغالي، في ظل عدم رغبة المدرب كارلو أنشيلوتي في تصعيده إلى الفريق الأول للريال.

ووقع صاحب الـ 22 عامًا على عقد مدته عامين فقط مع تونديلا، ينتهي في يونيو 2023، نظير مليون يورو، ليضع حدًا لمسيرته مع ريال مدريد، والذي دافع عن ألوانه منذ عام 2016 عندما صُعد لفريق C ثم لفريق ريال مدريد كاستيا، دون أي مشاركة تذكر مع الفريق الأول.

وشارك خوسيه مانويل هيرناندو ريول «مانو» في 44 مباراة مع ريال مدريد كاستيا، وسجل 3 أهداف بمنافسات الدوري، بالاضافة إلى عدد من المباريات في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وقضى مانو الموسمين الماضيين معارًا لناديي راسينج سانتاندير وبونفيردينا في اسبانيا، وقدم معهما مستوى متميز ساعده على اللعب مع منتخب اسبانيا تحت 21 عامًا.

ونال اللاعب فرصته خلال تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عامًا نهاية العام الماضي أمام كل من كازاخستان وجزر الفارو، إلا أن إصابة ألمت به مطلع يناير الماضي أثرت بالسلب على مسيرته ليعود أدراجه إلى ريال مدريد لتلقي العلاج.

وقرر ابن عم ماريو هيرموسو مغادرة ريال مدريد لتلبية دعوة المدير الفني الاسباني «باكو أيستاران» الذي تولى تدريب الفريق عام 2020 بعد تجربة قصيرة مع باتشوكا المكسيكي.

وينشط بين صفوف تونديلا المدافع الجزائري نوفل خصيف، والمهاجم الموريتاني سليماني أني، واستطاع احتلال المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي.