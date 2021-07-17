الميركاتو الصيفي 2021 | بيزا ينتزع ثنائي شباب يوفنتوس «إدريس تراوري وبيترو بيرواتو»

دعم نادي بيزا صفوفه بثنائي شباب فريق يوفنتوس، لاعب الوسط الدفاعي الألماني إدريس تراوري، والظهير الأيسر الإيطالي بيترو بيرواتو، في الميركاتو الصيفي 2021.

وحصل نادي الدوري الايطالي الدرجة الثانية على توقيع إدريس تراوري من شباب يوفنتوس، في صفقة دائمة مقابل 1 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2025.

وبدأ لاعب الوسط العملاق، إدريس تراوري، مسيرته الكروية في نادي تينيس بروسيا برلين الألماني في عام 2013، ولعب للفئات السنية الصغرى لأندية لايبزيج وشالكه وبريمن، قبل أن ينتقل إلى صفوف يوفنتوس تحت 23 سنة في الميركاتو الصيفي 2018.

وخرج صاحب الأصول المالية والحاصل على الجنسية الألمانية من صفوف يوفنتوس إلى بريمن لمدة موسم على سبييل الإعارة في موسم 2019، وقضى الموسم المنصرف في صفوف فيتسيه أرنهيم الهولندي قبل أن يستغنى عنه البيانكونيري إلى بيزا.

أما الظهير الأيسر بيترو بيرواتو، فسينضم إلى بيزا لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، بعدما أعاره يوفنتوس لأول مرة الموسم الماضي إلى نادي فيتشينزا الايطالي الناشط في الدرجة الثانية.

ومن الواضح أن بيرواتو ينتظره مستقبل باهر مع يوفنتوس حيث رفضت إدارة الفريق الاستغناء عنه بشكلٍ دائم، خاصة وأنه تدرج في الفئات السنية الصغرى، وخاض ما مجموعه 100 مباراة مع اليوفي تحت 17 سنة، 19 سنة، و23 سنة.

ولعب صاحب الـ22 عامًا والذي يجيد اللعب في المركز الأيمن ايضًا، 42 مباراة مع فيتشينزا في جميع المسابقات بالموسم الماضي، ونجح في صناعة 7 أهداف، ويأمل نادي بيزا الاستفادة من امكانياته في الموسم الجديد لمساعدتهم في احتلال مركز متقدم بجدول الترتيب.