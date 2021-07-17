الدوري الاردني | الوحدات يتجاوز سحاب بثنائية ويرتقي إلى الصدارة

ارتقى فريق الوحدات إلى صدارة ترتيب الدوري الاردني، بعد فوزه على سحاب بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الجمعة 16-7-2021 باستاد عمان الدولي، لحساب الجولة العاشرة.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الوحدات وسحاب في الدوري الاردني للمحترفين، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية والاردن.

ودخل نادي الوحدات مباراته أمام سحاب بالتشكيلة التالية: عبدالله الفاخوري – عبدالله نصيب – يزن العرب – أحمد ثائر – مهند طه – أحمد إلياس – رجائي عايد – منذر أبو عمارة – أحمد زريق – صالح راتب – إيراهيم الجوابري.

وفاجأ نادي سحاب فريق الوحدات بالهدف الأول عند الدقيقة التاسعة، بعدما أرسل يزن العرب عرضية من الركنية باغتت الحارس عبدالله الفاخوري، وسكنت شباكه.

ولم يدم تقدم نادي سحاب كثيرًا، فعند الدقيقة (12)، تمكن نادي الوحدات، من إدراك التعادل عبر أحمد زريق، بعد مجهود فردي رائع من مهند طه، الذي روض كرة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، وتلاعب بالمدافعين، قبل أن يمرر كرة وجدت المهاجم اللبناني ليسكنها في شباك محمد خاطر.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، انقلبت الطاولة على فريق سحاب، حيث تعرض حارسه للطرد المباشر بعدما حرم منذر أبو عمارة من فرصة هدف مؤكد، حيث أبعد الكرة من أمامه بلمسة يد واضحة، خارج حدود منطقة الجزاء.

وتولى منذر أبو عمارة تنفيذ الضربة الحرة المباشرة بنفسه، وسدد كرة مرت من حائط الصد واستقرت في شباك الحارس البديل ربيع عز الدين، مسجلًا الهدف الثاني لفريق الوحدات في الدقيقة (45+4).

وفي الشوط الثاني، حاول رجائي عايد تسجيل الهدف الثالث للوحدات بتسديدتين، من خارج منطقة الجزاء، الأولى في الدقيقة (55)، وتصدى لها الحارس، والثانية في الدقيقة (59)، ومرت أعلى من العارضة بقليل.

وكان الوحدات قريب مرة أخرى من الهدف الثالث في الدقيقة (79)، بعدما أرسل البديل خالد عصام كرة عرضية رائعة من الجهة اليسرى، قابلها المهاجم برأسية جاورت القائم، وانتهت المباراة بفوز المارد الأخضر على سحاب بنتيجة (2-1).

ورفع الوحدات رصيده إلى 20 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الاردني للمحترفين، وبفارق الأهداف عن الفيصلي والرمثا والسلط، فيما ظل فريق سحاب دون أي انتصار في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات.

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات وسحاب في الدوري الاردني