الامارات | مهمة صعبة تنتظر الأولمبي السعودي في ألعاب طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة صعبة تنتظر الأولمبي السعودي في ألعاب طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعلّق السعودية آمالاً كبيرة على منتخبها الأولمبي لكرة القدم، وثمانية لاعبين، في رياضات مختلفة، لتحقيق إنجاز ذهبي في دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في 23 الجاري في طوكيو. وتنتظر المنتخب السعودي الأولمبي مهمة صعبة خلال منافسات الأولمبياد، إذ يواجه نظيره العاجي في 22 يوليو، قبل أن يلاقي ألمانيا بعدها بثلاثة أيام، ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البرازيل في 28 من الشهر نفسه.

وقال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، إن «مجموعتنا قوية للغاية، لاسيما أنها تضم المنتخب البرازيلي بطل النسخة السابقة، والمنتخب الألماني الوصيف، إضافة إلى منتخب ساحل العاج، الذي يُعدّ من أقوى المنتخبات الإفريقية في الفئات العمرية». وأضاف أن «ثقتنا كبيرة بالمنتخب السعودي، وقدرته على تقديم مستويات ونتائج ترضي طموحات الجماهير».

وفي السياق نفسه، أبدى مدرب «الأخضر» الأولمبي، سعد الشهري، ثقته بلاعبيه، موضحاً «نمتلك إمكانات التأهل إلى الأدوار المقبلة في الأولمبياد، فالقرعة لم تكن مفاجئة بالنسبة لي». ووقع الاختيار على ثلاثي الهلال، سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني، كلاعبين فوق سن 23 عاماً، للانضمام إلى المنتخب الأولمبي السعودي. وهذه المشاركة الثالثة للمنتخب السعودي في الأولمبياد، إذ سبق أن شارك في لوس أنجلوس 1984، وأتلانتا 1996، وودّع من دور المجموعات في المشاركتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news