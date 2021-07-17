الامارات | جمال الحوسني من شباب الأهلي إلى كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الحوسني من شباب الأهلي إلى كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم أمس، عن التعاقد مع حارس المرمى جمال الحوسني، قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة لموسم واحد لتمثيل «النمور» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

ويبلغ الحوسني من العمر 26 سنة وطوله 181 سنتيمتراً، وسبق له اللعب في صفوف الشعب سابقاً، وسينضم بذلك إلى نخبة من الحراس الموهوبين أبرزهم الحارس جمال عبدالله.

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