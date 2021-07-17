الامارات | صحيفة: كوامي كان على رادار فولفسبورغ وبريمن قبل الانتقال إلى العين

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: كوامي كان على رادار فولفسبورغ وبريمن قبل الانتقال إلى العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «لا فيري» التوغولية، أن الوافد الجديد لصفوف فريق العين، المدافع العاجي، كوامي أوتون كواديو (20 عاماً)، الذي أصبح زميلاً للمهاجم التوغولي لابا كودجو، كان على رادار أندية أوروبية قبل الانتقال إلى صفوف العين قادماً من خورفكان، من بينها نادي فولفسبورغ وفيردر بريمين الألمانيين، وذلك بوساطة وكيل اللاعبين التوغولي كولي عبدالناصر، الذي يعمل في ألمانيا.

وذكرت الصحيفة أن الوكيل التوغولي، الذي لديه علاقات قوية في ألمانيا، كونه يعمل هناك منذ 20 عاماً، كان قد عرض اللاعب على ناديي فولفسبورغ وفيردر بريمن في بداية العام الحالي، وتحديداً خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كما تلقى استفسارات من نادي بيشكتاش التركي عن اللاعب الذي كان وقتها في صفوف فريق خورفكان.

وكان نادي العين نجح في شراء بطاقة المدافع العاجي كوامي من نادي خورفكان، لينضم رسمياً إلى قائمة «الزعيم»، وذلك في فئة اللاعب المقيم، بعقد يمتد حتى 2024، وسيظهر اللاعب في الموسم الجديد بالقميص رقم 33، الذي كان يرتديه المدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني، قبل رحيله عن صفوف العين الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة التوغولية إن كوامي أوتون يجيد وظيفة المحور، ولديه بنية جسمانية قوية، كما أنه يمتلك خبرة في دوري الخليج العربي، كونه لعب لموسمين مع فريق خورفكان، وإن اللاعب سيواصل مشواره في المسابقة، بعد أن انتقل لنادي العين الذي يملك 13 لقباً، ويتطلع في الموسم الحالي من أجل العودة لمنصات التتويج بعد الموسم المخيب للآمال في العام الماضي، الذي احتل فيه المركز السادس في جدول الترتيب.

وأظهر العاجي كوامي أوتون كواديو، إمكانات رائعة في ظهوره الأول مع فريق خورفكان في 2019، قادماً من أكاديمية أسيك أبيدجان «ميموساس» وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول، وتعتبر الأكاديمية أحد أكبر أندية كوت دي فوار، قبل أن ينتقل إلى العين في 2021، بعقد يمتد حتى 2024. من جهة أخرى، يلتحق لاعبو فريق العين خالد البلوشي وناصر الشكيلي ومحمد عباس بقائمة «الزعيم» في معسكر إسبانيا، وذلك عقب نهاية التزامهم مع المنتخب الأولمبي الذي اختتم معسكره في صربيا، مساء أول من أمس، بمواجهة المنتخب البرازيلي، وهي المباراة التي انتهت بخسارة «الأبيض» 2-5.

كوامي سيظهر مع العين في الموسم الجديد بالقميص رقم «33».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news