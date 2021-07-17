الامارات | وفد الإمارات ينهي إجراءات التسجيل في أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الإمارات ينهي إجراءات التسجيل في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى الوفد الإماراتي كل الأمور المتعلقة بتسجيل الرياضيين والمرافقين الإداريين، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبل، بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دول تتنافس في 33 رياضة، بواقع 339 مسابقة، في 42 منشآة رياضية.

وقالت اللجنة الأولمبية الإماراتية في بيان: «تأكد مدير وفد الإمارات في الدورة الأولمبية، أحمد الطيب، من مختلف الإجراءات والتحديثات الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للألعاب، إذ تم إجراء حصر شامل لمختلف الخطوات الخاصة بالوصول وتسلم الأمتعة وإجراء المسحات الطبية الدورية، سواء عقب الوصول إلى طوكيو، أو خلال فترات المنافسات». وأضافت: «تعرف الطيب إلى جداول التنقلات ومواعيد التحرك الخاصة بالرياضيين، من خلال منصة اللجنة المنظمة داخل القرية الأولمبية، والتي تنقسم إلى العديد من الإدارات المعنية في الجوانب الطبية والصحية والإقامة والإعاشة».

من جهة أخرى، يصل المنتخب الوطني للجودو إلى العاصمة اليابانية طوكيو غداً، قادماً من مولدوفا، عقب ختام معسكره التدريبي.

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