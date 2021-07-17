الامارات | البطران يستعد لرئاسة مجلس إدارة «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن البطران يستعد لرئاسة مجلس إدارة «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن عضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف البطران، سيتولى رئاسة مجلس إدارة نادي الإمارات خلفاً لمجلس الإدارة السابق برئاسة محمود الشمسي.

وستكون أول مهمة للبطران رسم طريق الفريق الأول للصقور في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وتنتظره واجبات مهمة تتعلق بالتعاقد مع جهاز فني ولاعبين أجانب لتدشين الاستعدادات الرسمية.

وكان البطران قد شغل مناصب عدة سابقة في نادي الإمارات منها مشرف الفريق الأول، وعضوية مجلس الإدارة عندما لعب «الصقور» في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى كونه لعب في صفوف «الصقور» مواسم عدة.

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