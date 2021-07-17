الامارات | «الزعيم» يواجه «العميد» ودّياً في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يواجه «العميد» ودّياً في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين عبر حسابه الرسمي على «تويتر» عن مباراته الودية الأولى في إسبانيا، التي تقرر أن تكون أمام النصر في 20 يوليو المقبل.

من جهته، يكون النصر قد حدّد مواجهاته الأربع خلال المعسكر، إذ تجمعه الأولى مع العين، والثانية مع قرطاجنة الإسباني في 27 الجاري، وأغيلاس في الأول من أغسطس، وديبورتيفو ألافيس في السادس من الشهر نفسه.

وكان النصر قد غادر إلى معسكره الخارجي في 10 يوليو الماضي، ويستمر حتى التاسع من شهر يوليو المقبل، قبل أن يعود لتكملة الفترة الثانية من الإعداد قبل انطلاق الدوري في منتصف أغسطس.

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