الامارات | الرئيس الإيطالي يكرّم منتخب بلاده «بطل أوروبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيطالي يكرّم منتخب بلاده «بطل أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرَّم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا منتخب بلاده لكرة القدم الفائز الأحد الماضي بكأس أوروبا، بمنح مدربه روبرتو مانشيني والفريق «وسام الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية». وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي، أمس، إن التكريم هو «علامة على الاعتراف بالقيم الرياضية والروح الوطنية التي كانت الدافع في الفوز الإيطالي ببطولة أوروبا» على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الأحد على ملعب «ويمبلي» في لندن. ومُنِحَ كل من مانشيني ورئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا وسام «ضابط الجمهورية الأكبر»، فيما نال مدير المنتخب غابرييلي أوريالي ورئيس الوفد جانلوكا فيالي وسام «قائد الجمهورية». وحصل قائد المنتخب جورجو كييليني على وسام «ضابط»، كما نال بصحبة كل من لاعبي المنتخب وسام «الفرسان».

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