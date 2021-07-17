الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يوليو 2021
نهائي دوري أبطال إفريقيا
الأهلي - كايزر 23:00
الدوري المغربي
أولمبيك آسفي - الرجاء 20:00
أكادير - الجيش 22:15
التطواني - وجدة 00:30
الدوري الأردني
شباب الأردن - الرمثا 19:00
معان - الجليل 21:30
الدوري الجزائري
أولمبي الشلف - مولودية الجزائر 9:00
وداد تلمسان - بلوزداد 9:00
نصر داي - أولمبي المدية 9:00
بسكرة - وهران 9:00
بارادو - بلعباس 9:00
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