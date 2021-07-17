اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يوليو 2021

نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - كايزر 23:00

الدوري المغربي

أولمبيك آسفي - الرجاء 20:00

أكادير - الجيش 22:15

التطواني - وجدة 00:30

الدوري الأردني

شباب الأردن - الرمثا 19:00

معان - الجليل 21:30

الدوري الجزائري

أولمبي الشلف - مولودية الجزائر 9:00

وداد تلمسان - بلوزداد 9:00

نصر داي - أولمبي المدية 9:00

بسكرة - وهران 9:00

بارادو - بلعباس 9:00

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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