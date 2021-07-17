شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صدارة هدافى الدورى المصري متساويا مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى فريق سيراميكا، ويمتلك في جعبته 15 هدفا أيضا بينما جاء بن شرقى في المركز الثالث برصيد 12 هدفا، وذلك بعد إقامة مباراة اليوم بين المقاولون العرب وبيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى:

ترتيب هدافى الدورى

ونجح فريق بيراميدز للعودة إلى لانتصارات بعد غياب 5 مباريات في بطولة الدوري، بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل لبراميدز عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 21 قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 30.

استطاع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز تحقيق الفوز الأول له منذ توليه القيادة الفنية للفريق السماوى بعد تعادله مع الأهلى بهدفين لمثلهما وذات النتيجة مع الإنتاج الحربى بينما تعادل مع إنبي بهدف لمثله.

بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.