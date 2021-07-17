أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - حفلت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 7 / 2021 بالعديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها عودة فريق بيراميدز للانتصارات بعد غياب 5 مباريات بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

الفوز الأول لـ جونياس.. بيراميدز ينتفض ويعبر المقاولون بثنائية "فيديو"

عاد فريق بيراميدز للانتصارات بعد غياب 5 مباريات بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كواليس مران الأهلي الأخير بالمغرب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا "صور" خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة ضمن استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا. وخاض الأهلي المران الأخير بالمغرب مساء اليوم على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة الغد. واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الاعداد للقاء منافسه بيراميدز مطلع أغسطس المقبل ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يشكو فرجانى ساسى رسميًا للفيفا

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، إنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى وقف اللاعب الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

مجدي أبو فريخة رئيساً لاتحاد السلة بالتزكية

فاز مجدي أبو فريخة برئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بدورة انتخابية جديدة بالتزكية عقب ترشحه منفردًا على مقعد الرئيس. ومنذ فتح باب الترشح الذى أغلق اليوم ، لم يتقدم بأوراق الترشح على منصب الرئاسة سوى مجدى أبو فريخة الرئيس الحالي للاتحاد ، وباقى المرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم على عضوية المجلس فقط .

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

يعود المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا السبت قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، على أن ينتظم في مران الفريق غدا بصورة طبيعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.