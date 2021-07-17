شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم الجمعة 16/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى فريق بيراميدز إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة ببطولة الدوري بعد أن فاز اليوم الجمعة على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.

فيما يستمر نادي الزمالك علي قمة بطولة الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة ، بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ، ويحتل النادي المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 43 نقطة.



جدول الدوري المصري

واستقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على انطلاق الدوري الجديد 2021 - 2022 في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل بسبب ضيق الوقت وكثرة الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول في الموسم الجديد للدوري، والذي يبدأ بمباراتين في سبتمبر في اطار التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ثم مباراتين في أكتوبر ومثلهم في نوفمبر علي أن يخوض المنتخب بطولة كأس العرب في نهاية نوفمبر وديسمبر ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام فى الكاميرون يناير المقبل.