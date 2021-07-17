شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: خطة شاملة للاحتفاظ باللقب الأفريقي.. وكل شىء بيد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن أمنيته في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقى كايزر تشيفز غدا السبت فى نهائي البطولة الأفريقية على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "8 أشهر قمنا بحماية هذه الكأس الثمينة واحتفظنا بها، آخر مساعينا الكبيرة لحصدها غدًا.. الاستعدادات وخطة شاملة، من المقرر تنفيذها.. شكرا أيضا على الرسائل الملهمة من جنوب أفريقيا.. الآن كل شيء في يد الله سبحانه وتعالى".



موسيماني

واحتتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي المران الأخير بالمغرب مساء اليوم على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة الغد. وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية.

ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.