- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: خطة شاملة للاحتفاظ باللقب الأفريقي.. وكل شىء بيد الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن أمنيته في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقى كايزر تشيفز غدا السبت فى نهائي البطولة الأفريقية على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.
وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "8 أشهر قمنا بحماية هذه الكأس الثمينة واحتفظنا بها، آخر مساعينا الكبيرة لحصدها غدًا.. الاستعدادات وخطة شاملة، من المقرر تنفيذها.. شكرا أيضا على الرسائل الملهمة من جنوب أفريقيا.. الآن كل شيء في يد الله سبحانه وتعالى".
موسيماني
واحتتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الأهلي المران الأخير بالمغرب مساء اليوم على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة الغد. وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية.
ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.