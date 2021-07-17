شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: الفوز على المقاولون يُعيد الهدوء لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز أن الفوز الذي حققه على المقاولون العرب مهم للغاية، في ظل وجود مدرب جديد مميز مثل تاكيس جونياس يحاول وضع نظام لعب مختلف تماما، ويحتاج لوقت من أجل التأقلم عليه وتعلمه بالصورة المطلوبة.

وشدد مدرب بيراميدز، على أن المدرب اليوناني طريقته تحتاج لوقت من أجل تعلمه ولا بد من الصبر والعمل والاجتهاد للوصول للشكل المثالي في الأداء والنتائج، والفوز على المقاولون مع المستوى المميز وامتلاك الكرة طوال الوقت أمر مطمئن للغاية ويجعل الفريق يعود إلى الهدوء والتركيز في باقي المواجهات الصعبة بالدوري.

وأشاد فتح الله بمجموعة اللاعبين في صفوف بيراميدز خاصة وأنه رغم وجود مدرب جديد بفكر مختلف تماما ومع ضيق الوقت تعاملوا مع الوضع بصورة قوية، ونفذوا التعليمات بالصورة المطلوبة ونفذوا وجهة نظر المدرب ومع توالي المباريات والانتصارات ستظهر الصورة الأفضل لبيراميدز.

وعاد فريق بيراميدز للانتصارات بعد غياب 5 مباريات بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستطاع اليوناني تاكيس جونياس تحقيق الفوز الأول له منذ توليه القيادة الفنية للفريق السماوى بعد تعادله مع الأهلى بهدفين لمثلهما وذات النتيجة مع الإنتاج الحربى بينما تعادل مع إنبي بهدف لمثله.

وافتتح التسجيل لبراميدز عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 21 قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 30.

بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.