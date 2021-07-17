شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز الفنى يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر اليوم، الجمعة، الفوج الأول من منتخب الجمباز متوجهًا إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية رقم 32 والتى تنطلق يوم 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وضم الفوج كلًا من أحمد سعيد المدير الفني لمنتخب جمباز الترامبولين القائم بأعمال رئيس البعثة، وبرفقته جمال مطر المدير الفني للجمباز الفني رجال، والهولندي "باتريك" المدير الفني الخاص باللاعبة زينة إبراهيم، وأماني جمال المدرب العام، واللاعبين "عمر العربي - ماندي عصام - زينة إبراهيم".

ومن المقرر أن يستمر الفريق حتى يوم 26 يوليو الجاري وفى حالة تأهل أحد اللاعبين الى النهائيات يستمر حتى نهاية المنافسات.

فيما تسافر بعثة منتخب مصر للجمباز "الترامبولين - الإيقاعي" يوم 29 يوليو الجاري للمشاركة بالدورة الأولمبية. ويشارك اتحاد الجمباز في الأولمبياد بـ11 لاعبا ولاعبة في 3 فروع وهي: الجمباز الفني - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين.

وأكد إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، أن اللاعبين تم إعدادهم بالشكل اللائق للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أنه تم تذليل جميع العقبات أمام اللاعبين فى فترة الاستعداد خصوصا فى ظل جائحة كورونا التي كان لها تأثير كبير على عدد من الرياضيين فى مختلف الألعاب، للظهور على الوجه الأمثل في البطولة الأهم، وأشار أمين إلى أنه يتمنى أن يحالف التوفيق لاعبي منتخبنا الوطني بالصعود للنهائيات، لاسيما في ظل مشاركة أبرز لاعبي العالم للجمباز في أولمبياد طوكيو 2020.