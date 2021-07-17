الجمباز الفنى يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز الفنى يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر اليوم، الجمعة، الفوج الأول من منتخب الجمباز متوجهًا إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية رقم 32 والتى تنطلق يوم 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.
وضم الفوج كلًا من أحمد سعيد المدير الفني لمنتخب جمباز الترامبولين القائم بأعمال رئيس البعثة، وبرفقته جمال مطر المدير الفني للجمباز الفني رجال، والهولندي "باتريك" المدير الفني الخاص باللاعبة زينة إبراهيم، وأماني جمال المدرب العام، واللاعبين "عمر العربي - ماندي عصام - زينة إبراهيم".
ومن المقرر أن يستمر الفريق حتى يوم 26 يوليو الجاري وفى حالة تأهل أحد اللاعبين الى النهائيات يستمر حتى نهاية المنافسات.
فيما تسافر بعثة منتخب مصر للجمباز "الترامبولين - الإيقاعي" يوم 29 يوليو الجاري للمشاركة بالدورة الأولمبية. ويشارك اتحاد الجمباز في الأولمبياد بـ11 لاعبا ولاعبة في 3 فروع وهي: الجمباز الفني - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين.
وأكد إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، أن اللاعبين تم إعدادهم بالشكل اللائق للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أنه تم تذليل جميع العقبات أمام اللاعبين فى فترة الاستعداد خصوصا فى ظل جائحة كورونا التي كان لها تأثير كبير على عدد من الرياضيين فى مختلف الألعاب، للظهور على الوجه الأمثل في البطولة الأهم، وأشار أمين إلى أنه يتمنى أن يحالف التوفيق لاعبي منتخبنا الوطني بالصعود للنهائيات، لاسيما في ظل مشاركة أبرز لاعبي العالم للجمباز في أولمبياد طوكيو 2020.