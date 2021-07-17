شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع فى نهائي أفريقيا.. تغيير وحيد عن مباراة المقاصة وديانج بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى غدا السبت في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون التشكيل المتوقع من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

ومن المقرر أن يلعب موسيماني بنفس التشكيل الذي خاض لقاء المقاصة بخلاف تغيير وحيد بعد عودة طاهر محمد للتشكيل على حساب جونيور أجايي، حيث ينوي المدرب الجنوب إفريقي اللعب بثنائي في وسط الملعب على أن يتواجد اليو ديانج على دكة البدلاء.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد واللعب بروح وششخصية الأهلي وعدم الوقوع في فخ أن فريق كايزر تشيفز لا يملك تاريخ كبير في إفريقيا، بدليل أنه نجح في الوصول للنهائي بعد إقصاء الوداد المغرب وبترو أتلتيكو الأنجولي، كما أنه يملك لاعبين قادرين على تحقيق المفاجأة.

وحث عبد الحفيظ لاعبي الأهلي على ضرورة احترام المنافس واللعب بكل جدية وضرورة تقديم كل ما لديهم من أجل اسعاد جماهير التي تنتظر التتويج باللقب الثاني على التوالي والعاشر في تاريخهم، وكتابة تاريخ لهم يضاهي الأجيال السابقة التي حققت إنجازات للنسور الحمر.

وشدد عبد الحفيظ في جلساته مع اللاعبين أن المباراة لن تكون سهلة على الأهلي بل ستكون صعبة خاصة مع التكتل الدفاعي الذي سيفرضه كايزر تشيفز الذي سيعمل ألف حساب للأهلي خلال مواجهته مع تحذير اللاعبين من هجمات الفريق الججنوب إفريقي المرتدة، والتنبيه على غياب التركيز.