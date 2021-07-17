شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد: الفوز على المقاولون جاء فى وقته.. والتأقلم على طريقة جونياس يحتاج وقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله السعيد، قائد فريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق بهدفين دون مقابل على المقاولون العرب في الدوري الممتاز، موضحا أن أهمية الفوز تأتى بعد النتائج الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة أفضل بكثير من المواجهات الماضية.

وشدد السعيد فى تصريحاته عقب المباراة أن النظام الذي وضعه المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس يحتاج لبعض الوقت للتأقلم عليه واللاعبون مع توالى المباريات يتعاملون بشكل رائع للغاية والأمور تتحسن، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك تحسن كبير في المستوى والنتائج.

وأوضح أن درجة الحرارة والرطوبة العالية أثرت على اللاعبين وجعلت اللياقة البدنية تتراجع في الشوط الثاني بسبب المجهود الكبير المبذول، مشيرا الى النتائج تتحسن مع الوقت ولابد من الصبر على نظام المدير الفني والتعامل معه بالصورة المطلوبة والتقدم خطوة خطوة والوصول نحو الهدف المطلوب والوضع الطبيعي واللائق لفريق بيراميدز الذي يمتلك مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز.

وعاد فريق بيراميدز للانتصارات بعد غياب 5 مباريات بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

واستطاع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز تحقيق الفوز الأول له منذ توليه القيادة الفنية للفريق السماوى بعد تعادله مع الأهلى بهدفين لمثلهما وذات النتيجة مع الإنتاج الحربى بينما تعادل مع إنبي بهدف لمثله.

افتتح التسجيل لبراميدز عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 21 قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 30.

بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.