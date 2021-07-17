7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها سلبية مسحة كورونا لبعثة منتخب مصر الأولمبى فى طوكيو بعد 4 ساعات إجراءات.

اللجنة الأولمبية: أزمة ملابس منتخب اليد "فيلم هابط"

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن أزمة ملابس منتخب اليد المشارك في الاولمبياد ما هى إلا فيلم هابط، مشيراً إلى أن منتخب اليد استلم بالفعل الملابس الخاصة به قبل السفر إلى طوكيو 2020 المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجارى.

اكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي بعدما حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

اختص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بتعليمات خاصة قبل خوض المباراة النهائية لدوري البطال ضد كايزر تشيفز غدا السبت على ملعب مركب محمد الخامس، باعتبار أنهما يشكلان دويتو هجومي خطير في قيادة هجوم النسور الحمر وقادرين على صناعة الفارق لفريقهما بالنهائي الإفريقي.

خضعت بعثة منتخب مصر الأولمبى لإجراءات احترازية لدى وصولها إلى طوكيو اليوم، استمرت حوالى 4 ساعات تخللها إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ثبت من خلالها سلامة جميع افراد البعثة سواء اللاعبين الـ18 أو الجهاز الفنى والادارى والطبى.

لم يكن يتخيل أحد أن تكون تلك الطفلة ذات الـ 13 عاما ستكون اصغر لاعبة تشارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، خاصة وان الوصول إلى الأولمبياد ليس بأمر يسير بل طريق طويل ملئ بالصعاب والبطولات.

نشرت إدارة نادى الزمالك، إعلانا رسميا فى مقر الاشتراكات بقلعة ميت عقبة، وذلك لتوجيه الأعضاء إلى تفعيل تطبيق "أعضاء الزمالك" لدفع الاشتراكات إلكترونيا، وذلك لتسهيل المهمة أمام الأعضاء خلال المرحلة المقبلة، بعدما قامت إدارة نادى الزمالك بفتح باب تجديد الاشتراكات والعضويات فى مطلع شهر يوليو الجارى.

يرتدى النادى الأهلي الزى التقليدي الخاص به في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة.