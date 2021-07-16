هاميلتون أول المنطلقين في الـ"سبرينت"

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سيلفرستون (المملكة المتحدة): سيكون سائق مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين السبت في سباق الـ"سبرينت" لجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، بعدما أنهى التجارب التأهيلية في الصدارة الجمعة على حلبة سيلفرستون.

وجرت العادة أن تكون التجارب التأهيلية يوم السبت على أن يخصص الجمعة لجولتي التجارب الحرة، لكن مع استحداث سباق الـ"سبرينت" للمرة الأولى اعتباراً من السباق البريطاني الذي يشكل المرحلة العاشرة لهذا الموسم، اكتفى السائقون بجولة تجارب حرة واحدة الجمعة، فيما استبدلت الجولة الثانية بالتجارب التأهيلية التي حددت مراكز المنطلقين في سباق الـ"سبرينت" القصير السبت.

وسيُعتمد سباق الـ"سبرينت" للمرة الاولى بدلاً من التجارب الرسمية الاعتيادية، حيث ستضاف نقاطه الى النقاط الـ 25 التي تمنح للفائز بالمركز الأوّل، ونقطة أسرع لفة خلال السباق.

وسيقام السباق القصير المكون من 17 لفة السبت ظهراً، على غرار التجارب التقليدية، على أن يكون الفيصل في تقرير خط انطلاق سباق الاحد(52 لفة).

وتأتي خطوة المشرفين على البطولة العالمية باعتماد سباق الـ"سبرينت" ضمن السعي لزيادة الاستعراض وجذب المزيد من الجماهير الشابة، حيث سيمنح الأسرع ثلاث نقاط، والثاني نقطتين والثالث نقطة واحدة.

وسيستغرق السباق القصير بمسافة 100 كلم من دون توقف قرابة نصف ساعة، وحددت مراكز المنطلقين فيه الجمعة من خلال فترة تجارب تأهيلية لمدة ساعة تقسم إلى ثلاثة أجزاء.

وهذا الأمر يعني أنه أتيح أمام الفرق ساعة فقط من التجارب الحرة الجمعة من أجل إيجاد أفضل معايير الضبط للسيارات لتتناسب مع ظروف الحلبة.

وبعدما أنهى جولة التجارب الحرة في المركز الثالث خلف متصدر الترتيب العام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن ومواطنه لاندو نوريس (ماكلارين) وأمام ابن إمارة موناكو شارل لوكلير (فيراري) وزميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) والإسباني كارلوس ساينس (فيراري) توالياً، سيطر هاميلتون على التجارب التأهيلية وأنهاها في الصدارة أمام غريمه الهولندي الفائز بالسباقات الثلاثة الماضية، لينطلق من الخط الأمامي للمرة 101 في مسيرته الأسطورية المتوجة بسبعة ألقاب حتى الآن.

وسيكون سائق مرسيدس الثاني بوتاس ثالث المنطلقين السبت أمام لوكلير وسائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس وثنائي ماكلارين نوريس والأسترالي دانيال ريكياردو والبريطاني جورج راسل (وليامس) وساينس والألماني سيباستيان فيتل (أستون مارتن).

وستكرر تجربة سباق الـ "سبرينت" في جائزة إيطاليا الكبرى وثالثة لم تحدد بُعد، في وقت لاحق من العام الحالي.

ويمني هاميلتون النفس بالخروج منتصراً من سباق الـ"سبرينت" السبت أمام جماهيره التي ستكون حاضرة بعدد يصل الى 140 ألفاً يومياً خلال مجريات عطلة نهاية الأسبوع، من أجل نيل النقاط الثلاث المخصصة للفائز وتعزيز حظوظه بالخروج منتصراً من سباق بلاده للمرة الثامنة من خلال الانطلاق الأحد من المركز الأول، ما سيعيده الى دائرة المنافسة بتقليص فارق الـ32 نقطة الذي يفصله حالياً على المتألق فيرستابن.

ويأمل هاميلتون وفريقه مرسيدس الذي أدخل تعديلات على سيارته لهذا الأسبوع لاسيما في أرضيتها، استعادة مستواهما بعدما وجدا نفسهما متخلفين كثيراً أمام ريد بول الذي لم يكتفِ بما يفعله فيرستابن، بل سيطر على السباقات الخمسة الاخيرة بعد فوز سائقه الجديد بيريس بسباق أذربيجان وقبله زميله الهولندي في سباق موناكو.

قادت هذه الأرقام الحظيرة النمسوية إلى صدارة ترتيب الصانعين، حيث تتقدم على مرسيدس بفارق 44 نقطة (286 مقابل 242).

ترتيب العشرة الأوائل في التجارب التأهيلية لسباق الـ"سبرينت":

1. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:26.134

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:26.209

3. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:26.328

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:26.828

5. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:26.844

6. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:26.897

7. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:26.899

8. جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:26.971

9. كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:27.007