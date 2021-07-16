شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلي الأخير بالمغرب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة ضمن استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي المران الأخير بالمغرب مساء اليوم على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة الغد.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية، كما شهد المران حالة من الحماس والتركيز على وجوه كل اللاعبين قبل خوض النهائي الأفريقي، من أجل المنافسة على حصد اللقب الأفريقي والتتويج بالنجمة العاشرة.

ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب اأفريقي في نهائي دوري أبطال اأفريقيا، والمقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.