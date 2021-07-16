شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلي الأخير بالمغرب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة ضمن استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وخاض الأهلي المران الأخير بالمغرب مساء اليوم على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة الغد.
وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية، كما شهد المران حالة من الحماس والتركيز على وجوه كل اللاعبين قبل خوض النهائي الأفريقي، من أجل المنافسة على حصد اللقب الأفريقي والتتويج بالنجمة العاشرة.
ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب اأفريقي في نهائي دوري أبطال اأفريقيا، والمقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.