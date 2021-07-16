شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممنوعات لنجوم الأهلي فى موقعة كايزر تشيفر بفرمان موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة مساء غد السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نهائى دوري الأبطال الأفريقى بحثاً عن النجمة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من التخاذل والارتكان لكون المنافس أول مرة يتأهل للنهائى فى تاريخه، مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

كما حذر موسيمانى نجوم الأهلى من خطورة عدم التعامل الجيد مع التكتل الدفاعى المنتظر من بطل جنوب أفريقيا، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد موسيمانى على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفاً من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

نجح الأهلي فى الفوز بثلاث مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز قبل خوض نهائى دوري أبطال أفريقيا فلم تفلت من يديه سوى نقطتين فقط خسرهما بلدغة قاتلة من بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2-2 بخطأ من حارسه محمد الشناوى فى الدقائق القاتلة، وبخلاف ذلك سحق المارد الاحمر منافسيه بثلاثيات ورباعيات مسجلا 12 هدف فى 4 مباريات.