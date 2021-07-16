مران الأهلي الأخير قبل خوض نهائي إفريقيا.. محاضرة فنية من موسيماني.. وفقرات تدريبية متنوعة

شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير قبل خوض نهائي إفريقيا.. محاضرة فنية من موسيماني.. وفقرات تدريبية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الأهلي المران الأخير بالمغرب مساء اليوم على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.
وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة الغد.
وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية.
ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.