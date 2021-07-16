شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير قبل خوض نهائي إفريقيا.. محاضرة فنية من موسيماني.. وفقرات تدريبية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي المران الأخير بالمغرب مساء اليوم على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة الغد.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية.

ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.