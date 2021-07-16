شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسهاتأكيد اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، أنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى وقف اللاعب الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

الزمالك يشكو فرجانى ساسى رسميًا للفيفا

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، إنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى وقف اللاعب الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

مجدي أبو فريخة رئيساً لاتحاد السلة بالتزكية

فاز مجدي أبو فريخة برئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بدورة انتخابية جديدة بالتزكية عقب ترشحه منفردًا على مقعد الرئيس. ومنذ فتح باب الترشح الذى أغلق اليوم ، لم يتقدم بأوراق الترشح على منصب الرئاسة سوى مجدى أبو فريخة الرئيس الحالي للاتحاد ، وباقى المرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم على عضوية المجلس فقط .

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

يعود المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا السبت قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، على أن ينتظم في مران الفريق غدا بصورة طبيعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

اللجنة الأولمبية: أزمة ملابس منتخب اليد "فيلم هابط"

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ، أن أزمة ملابس منتخب اليد المشارك في الاولمبياد ما هى إلا فيلم هابط، مشيراً إلى أن منتخب اليد استلم بالفعل الملابس الخاصة به قبل السفر إلى طوكيو 2020 المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجاري .

اكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي بعدما حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

اختص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بتعليمات خاصة قبل خوض المباراة النهائية لدوري البطال ضد كايزر تشيفز غدا السبت على ملعب مركب محمد الخامس، باعتبار أنهما يشكلان دويتو هجومي خطير في قيادة هجوم النسور الحمر وقادرين على صناعة الفارق لفريقهما بالنهائي الإفريقي.

خضعت بعثة منتخب مصر الأولمبى لإجراءات احترازية لدى وصولها إلى طوكيو اليوم، استمرت حوالى 4 ساعات تخللها إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ثبت من خلالها سلامة جميع افراد البعثة سواء اللاعبين الـ18 أو الجهاز الفنى والادارى والطبى.

لم يكن يتخيل أحد أن تكون تلك الطفلة ذات الـ 13 عاما ستكون اصغر لاعبة تشارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، خاصة وان الوصول إلى الأولمبياد ليس بأمر يسير بل طريق طويل ملئ بالصعاب والبطولات.

نشرت إدارة نادى الزمالك، إعلانا رسميا فى مقر الاشتراكات بقلعة ميت عقبة، وذلك لتوجيه الأعضاء إلى تفعيل تطبيق "أعضاء الزمالك" لدفع الاشتراكات إلكترونيا، وذلك لتسهيل المهمة أمام الأعضاء خلال المرحلة المقبلة، بعدما قامت إدارة نادى الزمالك بفتح باب تجديد الاشتراكات والعضويات فى مطلع شهر يوليو الجارى.

يرتدى النادى الأهلي الزى التقليدي الخاص به في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة.