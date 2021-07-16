شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 16 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 16 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها أن الأهلي اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز في المباراة التي ستجمعهما غد السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
خاض فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز في المباراة التي ستجمعهما غد السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إنه ليس قلقا من طريقة لعب كايرز تشيفز الجنوب إفريقى ولا يجب أن يشعر بالقلق، وذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة التى ستجمع الفريقان، مساء غدا، السبت، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، ولكن شدد على احترامه الكامل لمنافسه فى لقاء الغد.
يتدرب لاعبو الأهلى، على تسديد ركلات الترجيح خلال مران الفريق الأحمر الأخير، اليوم، الجمعة، قبل خوض المباراة النهائية لدورى الأبطال ضد كايزر تشيفز، غدا السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن التحضير لأى سيناريو فى النهائى إذا ما وصلت المباراة لأشواط إضافية ثم ركلات ترجيح.
وينوى موسيمانى تخصيص عددا من اللاعبين فى التدرب على التصويب على ركلات الترجيح إذا ما انتهى الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل بين الفريقين، ويعد أبرز اللاعبين المتخصصين فى تسديد ركلات الجزاء على معلول وبدر بانون وعمرو السولية وغيرهم من باقى المجموعة الذين سيتدربون على تسديد ركلات الترجيح.
اختص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بتعليمات خاصة قبل خوض المباراة النهائية لدوري البطال ضد كايزر تشيفز غدا السبت على ملعب مركب محمد الخامس، باعتبار أنهما يشكلان دويتو هجومي خطير في قيادة هجوم النسور الحمر وقادرين على صناعة الفارق لفريقهما بالنهائي الإفريقي.
وطالب موسيماني الثنائي شريف وأفشة بضرورة التعاون فيما بينهما وأن يكون هناك تنسيق من حيث اللعب في ظهر دفاع كايزر تشيفز بحيث يقوم أفشة بلعب الكرة لشريف في ظهر الدفاع على أن يستغلها الأخير في أن يكون في مواجهة مباشرة مع المرمى ويهدد مرمى الف يق الجنوب إفريقي.
قال الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إنه ليس قلقا من طريقة لعب كايرز تشيفز الجنوب إفريقى ولا يجب أن يشعر بالقلق، وذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة التى ستجمع الفريقان، مساء غدا، السبت، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، ولكن شدد على احترامه الكامل لمنافسه فى لقاء الغد.
وتابع موسيمانى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، قائلاً:"لدينا فرصة غدا للفوز باللقب العاشر وهو فرصة للاعبين لكتابة التاريخ فى دورى الأبطال وشرف كبير لي أن أكون هناك والأمر لم يكن بالسهل فى الوصول إلى النهائى وأي طرف يصل إلى هذه المرحلة يكون لديه فرصة للفوز باللقب لذا علينا أن نحترم كايرز تشيفز الذى تخطى فرق كبيرة من أجل الوصول إلى النهائى".
أكد محمد الشناوى، قائد النادى الأهلى، إن لاعبى الفريق يدخلون أي بطولة ينافسون بها بدوافع إن الأهلى دائما يجب أن يكون رقم واحد، قائلاً:"اللاعيبة بتستلم الراية من الأجيال اللي قبلها إن النادى لازم يكون رقم واحد في أي بطولة يدخلها لإن ده نظام النادى، ولما دخلنا النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا قولنا عاوزين نكسب تاني ونروح كأس العالم للأندية، واللاعبين كلهم بيحبوا بعض وإخوات وكذلك بيحترموا بعض ومعايا لاعبين كبار بيساعدوني في الفريق مثل وليد سليمان وعمرو السولية وأيمن أشرف وسعد سمير وعندنا طموح نوصل لكأس العالم للأندية مجددا وبنفكر فى كل مرحلة بمرحلتها وبنتكلم مع بعض كتير وجمهور الأهلى دائما فى ظهرنا وبتمنى أن يحالفنا التوفيق".
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر جانب من تفقد الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الاحمر لأرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل الموقعة المرتقبة التى يخوضها الاهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري الابطال الافريقى والمقرر له التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.
و يخطط بيتسو موسيماني، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.