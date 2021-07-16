القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 16 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها أن الأهلي اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز في المباراة التي ستجمعهما غد السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إنه ليس قلقا من طريقة لعب كايرز تشيفز الجنوب إفريقى ولا يجب أن يشعر بالقلق، وذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة التى ستجمع الفريقان، مساء غدا، السبت، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، ولكن شدد على احترامه الكامل لمنافسه فى لقاء الغد.

يتدرب لاعبو الأهلى، على تسديد ركلات الترجيح خلال مران الفريق الأحمر الأخير، اليوم، الجمعة، قبل خوض المباراة النهائية لدورى الأبطال ضد كايزر تشيفز، غدا السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن التحضير لأى سيناريو فى النهائى إذا ما وصلت المباراة لأشواط إضافية ثم ركلات ترجيح.

وينوى موسيمانى تخصيص عددا من اللاعبين فى التدرب على التصويب على ركلات الترجيح إذا ما انتهى الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل بين الفريقين، ويعد أبرز اللاعبين المتخصصين فى تسديد ركلات الجزاء على معلول وبدر بانون وعمرو السولية وغيرهم من باقى المجموعة الذين سيتدربون على تسديد ركلات الترجيح.