شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول الأكثر صناعة للأهداف بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس على معلول ظهير أيسر النادي الأهلى على لقب أفضل صانع أهداف في الدوري المصري هذا الموسم، رغم ابتعاد اللاعب لفترة كبيرة عن المشاركة بسبب الإصابة التي لحقت بهد نهاية شهر مايو الماضى.

ويصتدر معلول قائمة أعلى صانعى الأهدداف في الدوري هذا الموسم برصيد 8 أهداف مناصفة مع عمرو الحلوانى لاعب نادى أسوان، ويأتى أحمد رفعت صانع ألعاب المصري في المركز الثالث برصيد 7 أسيستات.

ويزين معلول قائمة الأهلى في نهائي إفريقيا غدًا السبت وتضم 28 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وخط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الاهلى منافس من جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى ، ففى نسخة 2001 التقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.

وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).