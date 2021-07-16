شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا الأكثر حصولا على "البطاقات الملونة" بالدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فريق سيراميكا الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز رقما سلبيا في الحصول على البطاقات الملونة الصفراء والحمراء هذا الموسم ما يبرهن على كثرة وقوع لاعبيه في المخالفات على أرض الملعب أمام المنافسين.

ويعتبر سيراميكا أكثر فريق تلقى بطاقات ملونة هذا الموسم برصيد 78 بطاقة منها 74 كارت أصفر و4 كروت حمراء.

ويعتبر سيراميكا الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء في الدوري برصيد 74 بطاقة يليه في المركز الثاني فريق الجونة برصيد 65 بطاقة، فيما حل الفريق الصاععد حديثا للمتاز في المركز الثالث بالبطاقات الحمراء برصيد 4 بطاقات خلف كلا من البنك الأهلى 6 بطاقات وبيراميدز 5 بطاقات.

ودخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا بدء من الإثنين الماضى في القاهرة، استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بالأهلي يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع ويتم تجهيز الفريق فيه لمواجهة المارد الأحمر، وهي المواجهة الكبيرة الأولى التي يخوضها سيراميكا أمام أحد قطبي الكرة المصرية منذ تولية قيادة الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.