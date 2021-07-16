شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بتدريبات رفع أثقال ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الاعداد للقاء منافسه بيراميدز مطلع أغسطس المقبل ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي علي تنظيم مباراتين وديتين أمام فريقي المصري يوم 18 يوليو الجاري ودمياط يوم 22 من نفس الشهر، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وجاءت أبرز ملامح المران جاءت كالتالي:

-خاض لاعبو الفريق الأول تدريبات بدنية شاقة أبرزها رفع أثقال من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية لديهم.

-تدريبات منفردة لأحمد مصطفي جناح الفريق بسبب شعوره بآلام خفيفه في العضلة الخلفية.

-تدريبات علي التسليم والتسلم وآخري على بناء الهجمات وكيفية الخروج بالكرة بشكل صحيح.

-وأدى حراس المرمى تدريبات مكثفه علي العرضيات والتسديد وبناء الهجمات بشكل صحيح.

-واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط اصرار من كل لاعب علي التألق مع الفريق.