شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يتزعم جلسات كبار الأهلى لتحفيز اللاعبين على خطف الأميرة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف نجوم الاهلى الكبار بقيادة محمد الشناوى كابتن الفريق جلساتهم التحفيزية مع لاعبو الفريق بغية حثهم على التتويج باللقب الافريقى فى مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت بالمغرب فى نهائى دوري الابطال الافريقى، ويحرص الرباعى محمد الشناوى ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكراً دون الدخول فى دوامة تزيد التوتر خلال اللقاء.

واستعد فريق الأهلي جيدا لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غد السبت ، من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التى ينوي تنفيذها فى المباراة والتعامل على التراجع الدفاعي المتوقع للفريق الجنوب إفريقي.

ومع علم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالتحفظ الدفاعي لفريق كايزر تشيفز فإنه درب لاعبيه على بعض الجمل التي تمكنهم من فك شفرة الدفاع الجنوب إفريقي من خلال لعب التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة في وجود ضغط لتعود لاعبيه على اللعب في مثل هذه الأجواء.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة نقل الكرة السريع من خلال التمريرات القصيرة مع ضرورة التحرك بدون كرة لخلق مساحات وإرهاق لاعبي كايزر تشيفز حتى يتسنى لهم فتح ثغرة في دفاعه ومن ثم الوصول إلى مرماه وهز شباكه ، وطالبهم بضرورة التصويب المباشر على المرمى إذا ما وجدت فرصة للتسديد.

وحذر موسيماني لاعبيه من ترك المساحات والتي يجيدها الفريق الجنوب إفريقي وينوي الاعتماد عليها في شن هجوم خاطف على دفاع الأهلي وتهديد مرمى محمد الشناوي، حيث منح تعليمات خاصة للاعبي الوسط والدفاع بضرورة التخلص بالكرة مبكرا اذا ما وجدت في وسط ملعب الأهلي.