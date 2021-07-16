شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على المقاولون بهدفين فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره المقاولون بهدفين فى المباراة المقامة حاليا بينهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى الممتاز.

افتتخ التسجيل لبراميدز عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 21 قبل أن يضيف إسلام عيسى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 30.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر،خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة،خط الهجوم: دودو الجباس.

فيما ضم تشكيل المقاولون كلاً من :حراسة المرمى: حسن شاهين،الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن الشامي،الوسط: كريم مصطفى، محمد مجلي، محمد رزق،الهجوم: عمر سافيولا، أحمد الشيمي، محمد سالم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحجز بيراميدز المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.