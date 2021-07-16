شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 16/ 7/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة الموافق 16/ 7/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها الزمالك يشكو فرجانى ساسى رسميًا للفيفا، وأشرف بن شرقى يعود إلى القاهرة غدًا للانتظام فى التدريب.

الزمالك يشكو فرجانى ساسى رسميًا للفيفا

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، إنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى وقف اللاعب الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

مسحة طبية لفريق الزمالك بعد 11 يوم إجازة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات اليوم على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك بعد 11 يوم إجازة.. جلسة مطولة وتركيز على الجانب البدنى وتأهيل جمعة

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية بمجمع الصالات بمقر النادي قبل التوجه لنادى الترسانة لخوض المران على ملعب الشواكيش في الخامسة مساء اليوم، استعدادا لمباراة غزل المحلة، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

جنش يكتفى بالتأهيل فى الجيمانزيوم.. وتألق شيكاباللا وحفنى فى مران الزمالك

اكتفى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي بعدما حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

شفاء حازم إمام ومحمود علاء من الإصابة وانتظامهما فى تدريبات الزمالك

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

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